Съезд УНП заслушает отчет Костенко и изберет новое руководство

В Киеве проходит X съезд УНП.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по данным Секретариата партии, в нем принимает участие свыше 1400 делегатов со всех областей Украины и АР Крым.

Среди главных вопросов повестки дня съезда, который утвердил Центральный провод УНП, – отчетный доклад председателя УНП Юрия КОСТЕНКО, выборы председателя партии путем тайного голосования, а также выборы заместителей председателя УНП, Центрального провода партии и Контрольно-ревизионной комиссии.

Съезд также рассмотрит проекты документов – «Программу антикризисных действий», заявление «О политической ситуации» и заявление «О моратории на продажу земли». Делегатам розданы также проекты обращений к правым партиям Германии и Франции – Союза за Народный рух Франции и Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Германии – в связи с негативной позицией правительства этих стран относительно вступления Украины в НАТО. Делегаты съезда УНП намерені обратиться к правым партиям этих стран как к идеологически родственных с просьбой выразить четкую партийную позицию поддержки присоединения Украины к Плану действий относительно членства НАТО.

Съезд проходит в рабочем режиме, без представителей прессы в зале заседаний.