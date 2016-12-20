Рада отказалась рассматривать на этой сессии спецконфискацию и лишение нардепов неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал лишь 191 народный депутат из 346, зарегистрированных в сессионном зале.

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Авторами этого законопроекта, зарегистрированного в парламенте сегодня, является лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, первый заместитель председателя фракции Андрей Тетерук, депутаты от фракции Татьяна Чорновол и Игорь Алексеев.

Кроме того, депутаты не включили в повестку дня законопроект "Самопомочи" о внесении изменений в некоторые законы Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины (№ 5487). За его внесение проголосовали только 195 народных депутатов из 344, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время депутаты включили в повестку дня проект закона о внесении изменений в статью 23 Бюджетного кодекса Украины относительно бюджетных назначений на обеспечение деятельности Конституционного суда Украины (№ 5425) и проект закона об Украинском культурном фонде (№ 5491).

Как сообщал УНИАН, законопроект о спецконфискации № 5557 предполагается, что арестованные на счетах в "Сбербанке" 1,5 млрд долларов, которые принадлежали представителям режима Януковича, будут возвращены в бюджет и распределены: 50% – на оборону и национальную безопасность, 50% – на повышение социальных стандартов.

Эти средства были заложены в бюджет 2016 года, однако в Минфине сомневаются, что до конца года можно будет вернуть всю сумму украденных средств. В связи с этим правительство учло эти деньги в проекте бюджета на 2017 год. 8 декабря Верховная Рада отклонила правительственный проект закона о спецконфискации.

Законопроект о неприкосновенности народных депутатов Украины № 5487 предлагает возможность не выпускать народных депутатов за пределы Украины после представления на снятие с них неприкосновенности.