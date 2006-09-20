Парламентская комиссия не признала кассету доказательством подкупа депутатов

Народный депутат Украины Олег ЛЯШКО передал Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов подкупа народных депутатов аудиокассету, которая, по его словам, содержит запись разговора о подкупе депутатов Социалистической партии Украины в сумме 300 млн. долларов. Однако комиссия не признала это доказательством, ссылаясь на повреждение кассеты.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании ВСК О.ЛЯШКО передал белый конверт формата А-4, в котором была распечатка из Интернет-издания «Власти.нет» с записью разговоров людей с голосами, похожими на голоса вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА, министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО и знакомого А.КЛЮЕВА Рубена. Также О.ЛЯШКО передал комиссии мини-кассету «Олимпус XB-60».

Однако член ВСК, депутат от СПУ Василий ВОЛГА, осмотрев кассету, заявил, что она повреждена, и заметил, что включать ее должен сам О.ЛЯШКО или представители политической силы, к которой он принадлежит (БЮТ – УНИАН), чтобы потом не было обвинений, что комиссия умышленно повредила кассету.

О.ЛЯШКО отказался это делать, сославшись на то, что он не разбирается в технике и ему даже тяжело отличить кассету от диска (ранее О.ЛЯШКО утверждал, что запись содержится на диске – УНИАН).

В результате долгой дискуссии комиссия приняла решение, что кассету нельзя рассматривать в качестве доказательства из-за ее непригодности для изучения, а, следовательно, в предварительном отчете комиссия решила записать, что на сегодняшний день О.ЛЯШКО не предоставил комиссии фактов и доказательств, подтверждающих его заявление.

Также ВСК приняла решение вернуть конверт с кассетой и распечаткой разговоров самому О.ЛЯШКО для того, чтобы он передал эти материалы на экспертизу в Генеральную прокуратуру.

Сам О.ЛЯШКО пообещал журналистам это сделать, но потом заметил, что не доверяет Генпрокуратуре, поэтому будет требовать проведения международной экспертизы.

На самом заседании ВСК О.ЛЯШКО обвинил во лжи представителя Генеральной прокуратуры Украины, который сообщил, что заявление О.ЛЯШКО поступило в Генпрокуратуру 3 августа по почте, хотя датировано оно было 27 июля.

Представитель Генпрокуратуры обратил внимание присутствующих на то, что на пресс-конференции 24 июля О.ЛЯШКО говорил, что именно в этот день передал документы в Генпрокуратуру.

В то же время представитель Генпрокуратуры сообщил, что, кроме заявления, в пакете не было никаких доказательств слов О.ЛЯШКО, поэтому 4 августа он лично позвонил по телефону О.ЛЯШКО и попросил прийти в Генпрокуратуру в качестве свидетеля для дачи объяснений, но О.ЛЯШКО не явился в Генпрокуратуру до завершения срока, определенного законодательством для рассмотрения депутатских обращений (24 августа).

О.ЛЯШКО потом заявил, что в это время находился в отпуске, а когда вернулся в Киев, Генпрокуратура его уже не приглашала.

Представитель Генпрокуратуры заметил, что, невзирая на отсутствие доказательств, Генпрокуратура провела проверку информации, в частности в СМИ, датированной после 24 июля, и пришла к выводу, что основой для всех сообщений была именно пресс-конференция О.ЛЯШКО.

На уточняющий вопрос членов ВСК представитель заметил, что Генпрокуратура не исследовала сообщения, датированные ранее 24 июля, хотя, по утверждению О.ЛЯШКО, сообщения о подкупе были и до этого, именно поэтому он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию о подкупе народных депутатов, распространенную через СМИ.

Как сказал представитель ГПУ, в случае передачи О.ЛЯШКО доказательств у Генпрокуратуры будут основания для проведения доследственной проверки, поскольку для возбуждения уголовного дела необходим оригинал кассеты.

В то же время немного раньше на заседании комиссии О.ЛЯШКО заявлял, что передал кассету, которую получил, а является она оригиналом, или нет, он не знает.

После завершения заседания О.ЛЯШКО сообщил журналистам, что сегодня обратился в Печерский райсуд Киева с требованием признать бездеятельность генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО и обязать его возбудить уголовное дело по заявлению О.ЛЯШКО.

Как сообщал УНИАН, 24 июля О.ЛЯШКО заявил, что передал в Генпрокуратуру записи телефонных разговоров, которые подтверждают факт подкупа председателя Верховной Рады Украины и лидера СПУ Александра МОРОЗА членом Партии регионов А.КЛЮЕВЫМ.

Депутат от БЮТ рассказал, что получил от “сотрудника отечественных спецслужб” пленку с записью фрагментов двух телефонных разговоров А.КЛЮЕВА. Первый фрагмент - разговор А.КЛЮЕВА с одним из лидеров СПУ Н.РУДЬКОВСКИМ, второй – с неизвестным, который, по словам О.ЛЯШКО, проживает в Москве, и к которому А.КЛЮЕВ обращался по имени «Рубен». Именно в разговоре с этим неизвестным, на вопрос, как дела, А.КЛЮЕВ ответил, что теперь уже хорошо, поскольку “за 300 млн. долларов купил А.МОРОЗА”.

В свою очередь, А.КЛЮЕВ отверг обвинение депутатов-“бютовцев” в подкупе А.МОРОЗА, и не исключил обращения в суд.