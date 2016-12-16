В ЕС нет опасений относительно большой миграции украинцев после отмены виз - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, так министр прокомментировал утверждение экспертов, что якобы Европа боится открывать границы для украинцев, учитывая военные действия на Донбассе и имеет опасения по поводу возможного наплыва мигрантов.

«Такой точки зрения в действительности нет, и должны мы об этом честно сказать», - сказал министр.

Вместе с тем, он обратил внимание на трудности внутри ЕС, которые были связаны с согласованием механизма реагирования на миграционные риски.

«В Европейском Союзе, во многих странах, внутри, есть опасения, во-первых, относительно внутреннего баланса власти. И это была проблема, почему это заняло так много времени, согласование этого механизма между Европарламентом, Европейским Советом и Европейской комиссией», - сказал министр.

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«Второй момент связан с тем, что сейчас мы говорим о безвизе для Украины и для Грузии, но ведь есть еще другие страны, в частности, такие страны как Турция, и в некоторых странах ЕС действительно есть опасения, что безвизовый режим для Турции будет представлять достаточно сложный вызов», - считает Климкин он.

В связи с этим руководитель МИД пояснил, что названные им два условия привели к тому, что согласование механизмао приостановлении безвизовых режимов с третьими странами заняло почти год.