В процессе отмены виз для украинцев ЕП еще раз будет голосовать за механизм приостановления "безвиза" - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что в процессе отмены виз для граждан Украины для свободных путешествий в Европейский Союз, Европарламент еще раз будет голосовать за механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сообщил журналистам.

"Сейчас вопрос заключается в том, насколько Европейский Союз сможет быстро построить весь процесс согласования, поскольку формальный процесс согласования на сегодня заключается в том, что во-первых, Европейский парламент голосовал за это решение, сейчас оно будет переведено на все официальные языки Евросоюза. После того, оно будет формально проголосовано еще раз Европарламентом, и после того будет решение Европейского Совета", - сказал Климкин.

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Также он отметил, что это решение после его принятия Советом ЕС должен быть опубликован.

"Я на сегодня не могу сказать, каким образом Европейский Совет и Европейский парламент построят этот процесс во времени. Но мы пытаемся сейчас давить, и я говорю откровенно это слово, давить, для того, чтобы этот процесс занял меньше времени. Я исхожу из того, что на сегодня это вопрос нескольких месяцев, но спекулировать с датами, это будет два месяца, это будет три месяца, мы на сегодня не можем, поскольку процесс, он чисто бюрократический в рамках ЕС", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Нидерландымогут ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС после 15 марта.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Он уверен, что парламент одобрит компромисс относительно ассоциации между Украиной и ЕС, достигнутый в Брюсселе, но сомневается, будет ли ратифицировано это соглашение до выборов в Нидерландах, которые состоятся 15 марта 2017 года. "Я уверен в том, что парламентское большинство может быть достигнута. Я не знаю, будет ли это сделано до выборов", - заявил Рютте.