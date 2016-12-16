Соглашение об ассоциации Украина-ЕС: журналисты проанализировали риски компромисса с Нидерландами

О вероятных рисках и проблемах от принятия этого решения говорится в статье на ЕвроПравде.

Важнейшим выводом, который следует из анализа документа, является то, что "нидерландское решение" не закрывает перспективу членства Украины в ЕС. В этом контексте важно подчеркнуть, что в тексте документа отсутствует тезис о том, что членство Украины в ЕС "не является возможным".

Зато в выводах саммита ЕС говорится следующее: "Решение Глав государств и правительств... имеет целью снять эти опасения, в полном соответствии с Соглашением об ассоциации и Договорами ЕС". В самом решении – аналогичная фраза о том, что имеющиеся проблемы должны быть решены "в полном соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС и Договорами ЕС, а также в соответствии с целью ЕС углублять отношения с Украиной".

А договоры ЕС (EU Treaties, более известные в Украине под названием "Лиссабонское соглашение") гарантируют право Украины претендовать на членство в ЕС.

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По трудоустройству в ЕС и совместной обороне в документе указывается на то, что СА не содержит обязательства "относительно того, что Евросоюз или государства-члены обеспечивают гарантии коллективной безопасности или другую военную помощь или поддержку Украине", однако в документе "отсутствует и запрет".

Относительно свободы передвижения в ЕС, то принятое решение не накладывает каких-либо ограничений "на национальные визы, которые дают право на длительное пребывание, работу или учебу".

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Европейский Совет обнародовала выводы относительно предложений премьер-министра Нидерландов, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, приостановленной из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

В частности, предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению. Европейский Совет отметил, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств-членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств.

Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерландов ратифицирует соглашение и Союз его заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование.