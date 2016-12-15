В ЕС согласились с требованиями Нидерландов по ратификации ассоциации с Украиной - официально

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующие выводы Европейского Совета были обнародованы в четверг в Брюсселе после завершения официальной части саммита ЕС.

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В частности, предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению.

«Европейский Совет подчеркивает, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств-членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств. Оно вступит в силу после того, как Королевство Нидерландов ратифицирует соглашение и Союз его заключит. Если этого не произойдет, решение прекратит свое существование», – говорится в выводах.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте достиг договоренностей с лидерами Европейского Союза, которые позволяют разблокировать ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

В самом приложении говорится, что главы государств и правительств 28 государств-членов ЕС, желая разрешить обеспокоенности, высказанные на референдуме в Нидерландах, полностью в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, а также согласно цели ЕС углубить отношения с Украиной, решили следующее:

1. Стремясь установить прочные и длительные отношения между сторонами соглашения, основанные на общих ценностях, Соглашение не предоставляет Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС, а также не является обязательством для предоставления такого статуса Украине в будущем.

2. Соглашение подтверждает сотрудничество с Украиной в сфере безопасности, в частности, в области предотвращения конфликтов, урегулирования кризисов и предотвращения распространения оружия массового уничтожения. Оно не содержит обязательства для Союза или государств-членов обеспечить гарантии коллективной безопасности или другую военную помощь или содействие Украине.

3. Имея целью повышение мобильности граждан, Соглашение в то же время не предоставляет украинским гражданам или гражданам Союза, соответственно, права проживать и работать на территории государств-членов или Украины. Соглашение не затрагивает права государств-членов определять объемы допуска на их территорию граждан Украины, которые ищут работу.

4. Соглашение подтверждает приверженность Союза поддерживать процесс реформ в Украине. Соглашение не требует дополнительной финансовой поддержки со стороны государств-членов Украине и не меняет исключительного права каждого государства-члена определить характер и объем своей двусторонней финансовой поддержки.

5. Борьба с коррупцией занимает центральное место в укреплении отношений между сторонами Соглашения. Согласно Соглашению, стороны будут сотрудничать в области предупреждения и борьбе с коррупцией, как в частном, так и в государственном секторе. Сотрудничество между сторонами, касающееся верховенства права, направлено, в частности, на укрепление судебной системы, повышение ее эффективности, сохранение ее независимости и непредвзятости, а также борьбу с коррупцией.