Правительство Нидерландов одобрило законопроект по ассоциации Украина-ЕС

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер Нидерландов Марк Рютте.

По его словам, этот законопроект еще должны утвердить Палата представителей и Сенат Нидерландов.

Премьер Нидерландов отметил, что соглашение необходимо ратифицировать на фоне действий России, которая угрожает стабильности и национальной безопасности ЕС, а срыв договоренности может стать "лучшим подарком" для президента РФ Владимира Путина.

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Стоит отметить, что одобрение данного законопроекта произошло на следующий день после того, как лидеры ЕС согласились на требования Нидерландов об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В частности, они касаются того, что Украина не получит автоматически членство в ЕС, не будет военного сотрудничества, и что украинцы не смогут быстро начать работать в ЕС.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Европейский Совет обнародовал выводы относительно предложений премьер-министра Нидерландов, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, приостановленной из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

В частности, предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению. Европейский Совет отметил, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств-членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств.

Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерландов ратифицирует соглашение и Союз его заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование.