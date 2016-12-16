Савченко о боевиках "Л/ДНР": они, как и мы на Майдане, воюют против власти (видео)

Об этом Савченко сказала в программе "О политике" на Еспресо.TV.

"Для меня Захарченко и Плотницкий не являются террористами. Надо открыть военный устав, правила ведения войны, и почитать, что такое терроризм. Нет, террористами они не являются. Есть четко определенный набор понятий того, что входит в терроризм. Там есть часть сепаратистов и часть коллаборантов. Есть часть оккупированного населения", - сказала Савченко.

Нардеп пояснила, что государству надо решить, идет ли речь об АТО или о войне на Донбассе, и тогда будет проще с определением лидеров так называемых «ДНР» и «ЛНР».

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"Каждая марионетка, вспомните такую хорошую сказку про Буратино, может выйти из-под власти своего кукловода. Я могу действовать независимо от чьей-либо воли. Каждый человек имеет свой разум и может делать поступки", - добавила нардеп, отвечая на вопрос считает ли она лидеров сепаратистов марионетками российского президента Владимира Путина.

В ответ на вопрос ведущего "За что же они тогда там воюют" – Савченко отметила: "Они, как и мы на Майдане, воюют против власти. Мы воевали против Януковича, а они воюют против власти Порошенко".

Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницьким с участием российской стороны. По словам Савченко, встреча "была направлена на то, чтобы усилить Минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время".