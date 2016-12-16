Байден приветствовал готовность Украины передать боевикам 15 человек

Как говорится в сообщении на сайте Белого дома, вице-президент провел отдельные телефонные разговоры с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Лидеры подтвердили неизменную поддержку полному выполнению Минских соглашений и сделали упор на необходимости восстановления режима прекращения огня и обеспечения полного доступа наблюдателям ОБСЕ, чтобы создать возможность для дальнейшего разведения сил вдоль линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

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При этом сказано: "Вице-президент выразил решительную поддержку сегодняшнему (15 декабря - УНИАН) решению украинского правительства по одностороннему освобождению 15 человек, взятых в плен во время конфликта".

В связи с этим Байден выразил надежду, что "Россия и поддерживаемые ею сепаратисты так же отреагируют на этот жест доброй воли и дадут толчок процессу обмена заложниками, что обусловлено Минскими соглашениями".

Вместе с тем отмечается, что собеседники согласились, что санкции в отношении России должны сохраняться действующими, пока она полностью не выполнит свои минские обязательства.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать боевикам 15 человек из 228, которых требуют освободить террористы, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников.

Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что во время разговора с Порошенко Байден приветствовал гуманитарные инициативы президента Украины по освобождению украинских заложников из плена российских боевиков.