Украина готова передать боевикам 15 человек – Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

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Она сказала: “Украина передает 15 человек из этого списка 228-ми, среди которых есть тяжелобольные, пожилые люди, среди них шесть женщин, для того, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников”.

“Эти люди будут помилованы указом президента Украины, или там есть другие процессуальные возможности, чтобы передать их для того, чтобы процесс освобождения заложников был разблокирован”, - отметила Геращенко.

Ранее народный депутат Надежда Савченко сообщила, что во время тайной встречи с главарями боевиков в Минске, она сумела договориться по поводу обмена пленными именно в таких пропорциях.