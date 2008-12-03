НАТО хочет знать, что думает Россия

НАТО готово обсуждать предложения Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о безопасности в Европе, но пока не видело их.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР.

«До сих пор остается вопрос, что именно представляют собой предложения Российской Федерации», - сказал Генсек НАТО.

Он отметил, что, по его мнению, лучшей площадкой для обсуждения таких предложений, если они будут представлены, является ОБСЕ.

«Мы готовы обсуждать их», - отметил Я. де Хооп СХЕФФЕР.

При этом, по его словам, очень важно будет понимать, как видит Россия вопросы территориальной целостности, особенно в свете войны в Грузии, что она думает о Договоре об обычных вооружениях в Европе, участие в котором временно приостановила, а также по многим другим вопросам.

Как сообщал УНИАН, 8 октября Президент России Д.МЕДВЕДЕВ предложил создать новую европейскую систему безопасности, которая включит в себя всю Евроатлантику, в том числе НАТО. Говоря о новой будущей архитектуре европейской безопасности, Д.МЕДВЕДЕВ впервые озвучил пять принципов предлагаемого Москвой договора о европейской безопасности.

Среди них - четкое подтверждение базовых принципов безопасности и межгосударственных отношений; недопустимость применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях; установление базовых параметров контроля над вооружениями и разумной достаточности в военном строительстве; а также – предоставить гарантии обеспечения равной безопасности, а именно – не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других; не допускать в рамках любых военных союзов или коалиций действий, которые ослабляют единство общего пространства безопасности; не позволять, чтобы развитие военных союзов осуществлялось в ущерб безопасности других участников договора.

Кроме того, Д.МЕДВЕДЕВ предложил подтвердить в договоре, что ни одно государство и ни одна международная организация не могут иметь эксклюзивных прав на поддержание мира и стабильности в Европе.