Туск: ответственность за дальнейшую ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной сейчас лежит на Нидерландах

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в четверг в Брюсселе на пресс-конференции по завершении официальной части саммита ЕС.

«Мы сделали все, что могли, чтобы спасти Соглашение об ассоциации, которое уже было ратифицировано 27 государствами и Европейским парламентом. Мы приняли законодательно обязывающее решение, чтобы упростить ратификацию в Нидерландах. Это решение отвечает на все беспокойства, которые выразили нидерландцы. Сейчас ответственность лежит на Нидерландах», - сказал Туск.

По убеждению президента Европейского Совета, эта ратификация «важна не только для Украины, но и для геополитического положения и надежности Европы». «Сейчас мы рассчитываем на наших нидерландских коллег», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 декабря, Европейский Совет обнародовал выводы относительно предложений премьер-министра Нидерландов, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, приостановленной из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

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В частности, предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению.

Европейский Совет отметил, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств-членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств.

Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерландов ратифицирует соглашение и Союз ее заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование.