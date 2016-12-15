Преступление против украинских граждан: посол США о незаконном выведении активов экс-чиновниками во времена Януковича

Об этом она сказала в комментарии корреспонденту УНИАН.

Дипломат согласилась с утверждением, что дела в отношении возвращения активов являются непростыми, потому что существует потребность в установлении справедливости и возвращения активов назад, украинским гражданам. Она также указала на важность того, чтобы этот процесс в высшей степени происходил должным образом.

«Я думаю, что все из нас призывают украинское правительство, прокуратуру и систему правосудия, чтобы они по-настоящему удвоили свои усилия, чтобы вернуть эти активы», – заявила посол.

Вместе с тем она подчеркнула, что речь не идет о средствах, которые «выводятся из определенного правительственного счета». А наоборот, речь идет о том, что «это фактически воровство у украинского народа», - отметила посол.

Дипломат пояснила, что эта кража может касаться пенсионеров, которые не имеют возможности получать большую пенсию, потому что эти средства были украдены. Также речь может идти о детях, которые не получают лучшего образования; или о больных людях, которые нуждаются в лучшей здравоохранения.

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«Это преступление против украинских граждан и справедливость должна быть обеспечена», – подчеркнула посол и добавила, что это должно быть первым приоритетом, также приоритетом является возвращение украденных активов.

В свою очередь директор программы правовой помощи посольства США в Украине Кристофер Смит сказал, что с 2014 года Соединенные Штаты активно поддерживают усилия правительства Украины в возвращении похищенных активов во времена правления Януковича.

«Мы привлекали и продолжаем привлекать многочисленных агентов и аналитиков Федеральной службы безопасности (ФБР), и поддержку федеральных прокуроров США для оказания помощи правоохранительным органам Украины, в том числе Генеральной прокуратуре, Национальному антикоррупционному бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальной полиции, в расследовании сложных дел по возвращению активов и коррупционных следственных действий», – сказал он.

Напомним, министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что в государственный бюджет Украины до сих пор не возвращено 1,5 млрд долларов арестованных активов бывшего режима экс-президента Виктора Януковича.

"Для того, чтобы Украина могла рассчитывать на международную поддержку в вопросе возвращения активов, мы должны показать, что делаем все для того, чтобы взыскать средства, которые есть в Украине. Является позорным явление, когда 1,5 млрд долларов, арестованных правительством и правоохранительными органами, до сих пор не попали в государственный бюджет", – заявил министр. По его мнению, учитывая это, Украине трудно апеллировать к международным партнерам, где заблокированы активы, с просьбой вернуть их, если Украина не способна сделать этого на территории своего государства.