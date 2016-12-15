1,5 миллиарда долларов арестованных активов режима Януковича до сих пор не возвращены – Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время международной конференции «Возвращение украденных активов коррумпированной политической элиты: арест; конфискация; управления», заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Для того, чтобы Украина могла рассчитывать на международную поддержку в вопросе возвращения активов, мы должны показать, что делаем все для того, чтобы взыскать средства, которые есть в Украине. Является позорным явление, когда 1,5 млрд долларов, арестованных правительством и правоохранительными органами, до сих пор не попали в государственный бюджет", – заявил министр.

По его мнению, учитывая это, Украине трудно апеллировать к международным партнерам, где заблокированы активы, с просьбой вернуть их, если Украина не способна сделать этого на территории своего государства.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Верховная Рада в очередной раз отклонила правительственный проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения взыскания в доход государства необоснованных активов (№5142).

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Вопрос о возвращении конфискованных денежных средств в бюджет обсуждается с 2014 года. В июле 2014 года Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезиденты, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировали на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл. Тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк неоднократно призывал правоохранителей начать процедуру конфискации этих средств в интересах государства как можно быстрее, однако они так и не были возвращены.

В середине сентября этого года Кабмин внес на рассмотрение парламента обновленный проект закона о конфискации средств и рассчитывал на конструктивную и результативную дискуссию по законопроекту, а также дальнейшее его принятие. Более того, новый премьер - Владимир Гройсман - отмечал, что блокирование Верховной Радой процесса возвращения в Украину украденных прежней властью активов приведет к тому, что они будут потеряны навсегда и исчезнут.

Однако вопрос до сих пор остается не решенным.