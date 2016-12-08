Законопроекту Кабмина о спецконфискации не хватило голосов в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект в первом чтении проголосовали 176 народных депутатов из 308, зарегистрированных в сессионном зале. Затем депутаты несколько раз не поддержали предложения направить законопроект в профильный комитет для повторной подготовки к первому чтению или на доработку субъекту законодательной инициативы. В конце концов, председатель Верховной Рады объявил, что законопроект отклонен.

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Представляя законопроект, заместитель министра юстиции Украины Антон Янчук отметил, что "в то время, как существует миф о возможности применения этого института к частному бизнесу, частным лицам, законопроект, который находится на вашем рассмотрении, не предусматривает такой возможности в принципе".

"Поскольку касается только случаев, когда имущество принадлежит чиновнику, который обвиняется в совершении уголовного преступления, коррупционного, и который, в свою очередь, скрывается от следствия и суда", - добавил он.

Законопроектом Гражданский кодекс Украины дополняется статьей 354-1 "О взыскании необоснованных активов в доход государства", согласно которому к лицу может быть применено лишение права собственности на необоснованные активы путем их взыскания в доход государства по решению суда в случаях и порядке, определенных законом. Кроме того, определяется, что право собственности прекращается в случае взыскания необоснованных активов в доход государства.

В Уголовном кодексе Украины среди оснований для спецконфискации устанавливается и постановление суда о закрытии уголовного производства в связи со смертью обвиняемого, а в случае закрытия уголовного производства прокурором в связи со смертью подозреваемого – на основании соответствующего определения суда.

Гражданский процессуальный кодекс дополняется новой главой 10, согласно которой взыскание необоснованных активов в доход государства до завершения уголовного производства осуществляется по решению суда по результатам рассмотрения искового заявления генерального прокурора Украины или его заместителя-руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах государства в течение срока общей исковой давности со дня наложения ареста на указанные в исковом заявлении активы в порядке Уголовного процессуального кодекса Украины.

Установленные данной главой Кодекса порядок и условия взыскания необоснованных активов могут быть применены к средствам в наличной и безналичной форме в национальной и иностранных валютах, ценным бумагам, платежным документам, банковским металлам и драгоценным камням, если их стоимость превышает одну тысячу размеров минимальной заработной платы.

Взыскание необоснованных активов в доход государства не является мерой юридической ответственности и применяется независимо от гарантированных законодательством их владельцу иммунитета или любых других особенностей его правового статуса.

Иск о взыскании необоснованных активов в доход государства до завершения уголовного производства предъявляется владельцу активов, в отношении которого имеются обоснованные доводы считать, что он является номинальным владельцем таких активов при наличии других обстоятельств, указанных в пунктах 3, 5 части первой статьи 233-8 данного Кодекса; который является подозреваемым по уголовному производстве, в котором выявлены такие активы, и при наличии других обстоятельств, указанных в пункте 5 части первой статьи 233-8 данного Кодекса.

В течение 45 дней со дня обнародования информации об открытии производства по делу любым из способов, указанных в части шестой статьи 233-5 этого Кодекса, суд назначает и проводит предварительное судебное заседание по делу с вызовом в судебное заседание прокурора и ответчика.

Рассмотрение дел о взыскании необоснованных активов в доход государства до завершения уголовного производства осуществляется апелляционным судом по местонахождению таких активов (их части) - в разумный срок, но не позднее трех месяцев с момента возбуждения производства по делу.

Ответчик по делу-владелец активов, который является подозреваемым по уголовному производству, в результате которого выявлены такие активы, обязан доказать суду обстоятельства наличия у него права собственности на активы, указанные в исковом заявлении прокурора; правомерность оснований возникновения у него права собственности на такие активы; правомерность происхождения имущественных прав на блага, в частности денежные средства, за счет которых ответчиком были приобретены активы, указанные в исковом заявлении прокурора.

Решение суда о взыскании активов может быть обжаловано в апелляционном порядке в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Решение этого суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Также в Уголовном процессуальном кодексе устанавливается, что прокурор, следователь по согласованию с прокурором обращается к следственному судье с ходатайством об аресте средств в наличной и безналичной форме в национальной и иностранных валютах, ценных бумаг, платежных документов, банковских металлов и драгоценных камней, в отношении которых существует разумное сомнение в законности оснований их приобретения, с целью обеспечения взыскания таких активов в доход государства в случае их выявления во время уголовного производства коррупционных преступлений в отношении лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, если их владелец является номинальным, при существовании достаточных оснований полагать, что подозреваемый, находящийся в розыске, может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению прав собственника на распоряжение или пользование такими активами; их владельцем является подозреваемый, который находится в розыске.