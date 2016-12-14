ЕС и Нидерланды пока не смогли договориться по ассоциации между Украиной и Евросоюзом
Правительство Нидерландов до сих пор не достигло согласия с другими странами ЕС по ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
Об этом заявил глава МИД Нидерландов Берт Кундерс, передает Dutch News.
"Согласованного текста пока нет. Мы также не можем сказать, будет ли реализована позиция Нидерландов, учитывая, что ряд государств-членов говорят о далеко идущих последствиях", - заявил министр иностранных дел Нидерландов.
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В свою очередь международные информационные агентства пишут, что было достигнуто согласие по некоторым ключевым моментам.
Отметим, что позиция Нидерландов такова – или ЕС соглашается, или Нидерланды отказываются от ратификации.
Одно из требований – ЕС должен заявить, что соглашение об ассоциации с Украиной не означает дополнительных обязательств безопасности или финансового характера.
Также Нидерланды требуют признать, что соглашение не будет предоставлять украинцам право свободно жить и работать на территории ЕС.
Один из наиболее противоречивых пунктов – он и до сих пор не согласован – касается возможного членства Украины в ЕС.