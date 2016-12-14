ЕС и Нидерланды пока не смогли договориться по ассоциации между Украиной и Евросоюзом

Об этом заявил глава МИД Нидерландов Берт Кундерс, передает Dutch News.

"Согласованного текста пока нет. Мы также не можем сказать, будет ли реализована позиция Нидерландов, учитывая, что ряд государств-членов говорят о далеко идущих последствиях", - заявил министр иностранных дел Нидерландов.

Читайте такжеСпасение ассоциации Украина-ЕС: Евросоюз может согласиться с требованиями Нидерландов

В свою очередь международные информационные агентства пишут, что было достигнуто согласие по некоторым ключевым моментам.

Отметим, что позиция Нидерландов такова – или ЕС соглашается, или Нидерланды отказываются от ратификации.

Одно из требований – ЕС должен заявить, что соглашение об ассоциации с Украиной не означает дополнительных обязательств безопасности или финансового характера.

Также Нидерланды требуют признать, что соглашение не будет предоставлять украинцам право свободно жить и работать на территории ЕС.

Один из наиболее противоречивых пунктов – он и до сих пор не согласован – касается возможного членства Украины в ЕС.