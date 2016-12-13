Риторика пропаганды: представитель ОБСЕ ответила на критику Геращенко относительно дел по освобождению украинских журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович заявила, что удивлена заявлением вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко в ее адрес относительно того, что Миятович недостаточно настаивает на освобождении заключенных украинских журналистов Николая Семены и Романа Сущенко, пишет УП.

В свою очередь Миятович назвала такие заявления Геращенко «пропагандистскими».

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"Они в значительной степени необоснованны и вводят в заблуждение, используя риторику пропаганды. В частности, были обвинения, что я не вмешивалась в дела журналистов Николай Семены и Романа Сущенко. Это просто неправда", - заявила Миятович, добавив "Наоборот, я – единственный международный представитель, который официально и публично нарушил эти два случая".

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При этом представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ затронула вопрос своего гражданства, отметив, что родом из Боснии и Герцоговины, а не из Сербии, как о том говорила Геращенко.

"Кроме того, продолжение моего мандата, о чем вспомнила Геращенко, произошло не благодаря решению РФ, а на основе консенсуса всех 57 стран-участниц ОБСЕ, включая Украину", - заявила Миятович, заявив, что считает себя другом Украины.

Напомним, вчера, 12 декабря, Геращенко на своей странице в Facebook резко раскритиковала учебник, под кураторством Миятович выдает ОБСЕ.

«Той, которая не замечает ареста Николая Семены в Крыму, то там тихонькое промуркотала о Г. Сущенко ( без настойчивых напоминаний РФ с требованием освободить журналиста). А правда в том, что уже год в ОБСЕ со стороны РФ заблокировано избрание нового представителя по вопросам свободы слова и медиа, а Дуня Миятович с Сербии удержалась там благодаря удаче и поддержке РФ. Две страны - одна профессия, это может про какие-то другие страны, известные даме Дуне , но не про РФ и Украину», - написала Геращенко.