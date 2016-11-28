Арест Сущенко продлили еще на два месяца

13:14, 28 ноября 2016
Общество
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Лефортовский райсуд Москвы продлил арест незаконно удерживаемому в России украинскому журналисту Роману Сущенко до 30 января 2017 года.

Сущенко на суді в Москві / Фото УНІАН

Об этом в Twitter написал адвокат Марк Фейгин.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента "Укринформа" Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной".

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Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж". Лефортовский райсуд тогда принял решение арестовать журналиста до 30 ноября.

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