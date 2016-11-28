Арест Сущенко продлили еще на два месяца
13:14, 28 ноября 2016Общество
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Лефортовский райсуд Москвы продлил арест незаконно удерживаемому в России украинскому журналисту Роману Сущенко до 30 января 2017 года.
Сущенко на суде в Москве / Фото УНИАН
Об этом в Twitter написал адвокат Марк Фейгин.
Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента "Укринформа" Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной".
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Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж". Лефортовский райсуд тогда принял решение арестовать журналиста до 30 ноября.
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