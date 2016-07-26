Репрессии в Крыму: Киев потребовал от РФ прекратить преследование журналиста Семены

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины.

МИД выражает глубокую обеспокоенность в связи с неоднократными фактами исчезновения граждан Украины, а также продолжающимися уголовными преследованиями по политическим признакам наших соотечественников на временно оккупированной территории АР Крым, отмечается в заявлении.

«Ярким примером такого преследования граждан Украины в связи с их профессиональной деятельностью является дело украинского журналиста Николая Семены, который содержится оккупационными властями на территории украинского полуострова по надуманным обвинениям в сепаратизме», - добавили в МИД.

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В украинском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что «дело Николая Семены является показательным для осознания масштабов репрессивной политики оккупационной власти в Автономной Республике Крым, направленной на замалчивание и сокрытие от общественности ситуации критического состояния в сфере соблюдения прав и свобод граждан на оккупированной территории, а также нарушения прав журналистов и ограничения свободы слова».

«Особую обеспокоенность украинской стороны вызывает факт обострения состояния здоровья Николая Семены, что является очередным свидетельством устойчивой для российских компетентных органов практики применения пыток и других запрещенных методов во время проведения следственных действий.

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Требуем от Российской Федерации как государства-оккупанта прекратить преследование Николая Семены и немедленно его освободить», - заявляют в МИД.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года так называемый «прокурор Крыма» Наталья Поклонская заявила о нарушении российской ФСБ уголовного дела против крымского журналиста Николая Семены за «призывы к нарушению территориальной целостности России».

Также Семену включили в список террористов и экстремистов России.