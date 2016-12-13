"Это будет последний день жизни России": Кравчук оценил вероятность полномасштабного вторжения РФ

"Даже если представить, что Россия пойдет широкомасштабным шагом по Украине и встанет вопрос об оккупации Украины, это будет последний день жизни России. Потому что получить Украину в повиновение, удержать в повиновении, удержать экономически, политически и духовно, я считаю, это нереально. Я убежден, что российские политики не настолько примитивны, чтобы этого не видеть. Для них лучше точечное давление, которое они хотят использовать через Донбасс. И это точечное давление используется в различных вариантах. Но чтобы пойти широкомасштабной войной против Украины, я этого не вижу", - цитирует Кравчука 112.ua.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав так называемый «референдум» о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% людей высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.