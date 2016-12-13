Савченко вышла из "Батькивщины" еще в октябре - сестра

Об этом на своей странице в Facebook написала ее сестра Вера Савченко.

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"Когда Надежда ехала на суд к Карпюку и Клыху (он состоялся 26 октября - Ред.), она написала заявление на выход из партии. Но партия об этом заговорила лишь сейчас. Почему?)" - говорится в ее сообщении.

Ранее депутат от фракции "Батькивщина" Иван Крулько заявил, что Савченко вышла из партии. "Да, я подтверждаю это", – сказал он, не уточнив других деталей.

В пресс-службе партии пока эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Как сообщал УНИАН, вчера лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, комментируя по просьбе журналистов встречу Савченко в Минске с главарями террористических організацїй «ДНР» и «ЛНР», сказала, что Савченко не координирует свои действия с партией «Батькивщина».