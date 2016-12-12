Хвост, виляющий кремлевским псом

Донбасс – удивительное место для «русского мира». Пресловутое «русские своих не бросают» здесь не работает. Сколько граждан РФ погибло и было покалечено в боях за украинскую землю, никого не интересует. Сотни, а может, тысячи из них сложили свои головы и потеряли руки и ноги в Украине. Но за три года войны - ни одной официальной информации. А ведь еще недавно пропаганда РФ открыто рассказывала про российских военных, которые не могли терпеть выдуманные ею же «зверства карателей» и, в составе штатных подразделений и на штатной технике, отправлялись в «отпуск» в Донецкую и Луганскую области.

За что же граждане такой великой и могучей страны, как Россия, отправились совершать преступления в соседнюю страну? На практике оказалось, бойцы той же третьей бригады спецназначения из города Тольятти Ерофеев и Александров, под видом «луганской народной милиции», убивали за то, чтобы Игорь Плотницкий подмял под себя магазины и рынки, и определял, какой завод первым будет вывезен в РФ в виде металлолома.

То, что «руководители» молодых кремлевских «республик» на востоке Украины тырят из московского кармана и продают гражданам гуманитарную помощь, ни для кого не секрет

В то время, как «боги пиара» из Кремля, в рамках «Нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ, а не Украина и две недореспублики, как любят писать в РФ), хотят заставить весь мир поверить, что они готовы вернуть Донбасс Украине, на оккупированной территории происходят просто удивительные вещи. Местные коллаборанты, назначенные Москвой, убедившись, что «сливать» их пока не собираются, возомнили себя «решалами» и все чаще открыто демонстрируют, что московские кураторы им не указ.

То, что «руководители» молодых кремлевских «республик» на востоке Украины тырят из московского кармана и продают гражданам гуманитарную помощь, ни для кого не секрет. Собственно, в Москве за воровство не наказывают. Тем более, территории без международного статуса, но под российским военным контролем, требуют русских денег. Эти деньги улетают, как в черную дыру, поэтому их никто не считает, а если считает, то никому не рассказывает. И уже сложилось исторически, что лица, курирующие какие-то «проекты» в серых зонах типа Приднестровья, покупают себе новые «Бентли» и дома на Рублевке.

Вместе с тем, при всей своей «щедрости», Москва наказывает за нелояльность. Лидер луганских боевиков - товарищ Игорь Плотницкий - свою черту уже перешел. В кремлевских кабинетах его называют исключительно «жирной свиньей» и определяют, как непрогнозируемого человека с неустойчивой психикой.

После совершенных преступлений Плотницкий, очевидно, страдает манией преследования, и не факт, что не обосновано, поэтому налево и направо «мочит» потенциальных «преемников». Окопавшись в Луганске, он даже не хочет ехать в Москву за «ценными указаниями». Московские кураторы в шоке, так как считают, что «обнуление» на территориях «ЛНР» и «ДНР» должно проходить с их санкции. А тут - откровенный беспредел.

Однако Плотницкий и Захарченко прекрасно понимают правила игры, но чувствуют свою неуязвимость, так как являются подписантами Комплекса мер по выполнению Минских соглашений

Собственно, «собак» на Плотницкого уже спустили. И если раньше было не принято выносить сор из избы, то сейчас Кремль официально дал команду начать кампанию по публичному уничтожению «Плотвы»...

Однако Плотницкий и Захарченко прекрасно понимают правила игры, но чувствуют свою неуязвимость, так как являются подписантами Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Под этим документом стоят также автографы экс-президента Украины Леонида Кучмы, тогдашнего посла РФ в Украине Михаила Зурабова и спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе по Украине Хайди Тальявини.

Убери Кремль кого-нибудь из этой «сладкой парочки», и придется проводить «выборы», чтобы назначить новых главарей. А как это соотносится с Минском-2? Напомню, там четко написано, что выборы должны пройти по украинскому закону. Проводить их самостоятельно, значит, лишний раз продемонстрировать на весь мир, что Россия страна-оккупант, не признающая никаких договоренностей.

Вот и получается, что, вроде бы, у сепаратистов есть Командор в Кремле, но руки у него связаны. Поэтому у Москвы, для устранения проблем в лице оторвавшихся от реальности «лидеров» оккупированных территорий, остается излюбленный метод «отца народов»: «нет человека – нет проблемы». И сейчас Игорю Плотницкому самое время задуматься, что лучше: явка с повинной в СБУ или безымянный крест.

Роман Цимбалюк, Москва