"Гостей здесь не ждали": Луценко без предупреждения нагрянул с прокурорской проверкой в колонию на Житомирщине (фоторепортаж)

Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Райковская исправительная колония, Житомирщина. Генпрокурор Юрий Луценко с инспекцией», - написала она, добавив, что «гостей в субботу утром здесь не ожидали».

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Сарган отметила, что в ходе инспекции выявлено, в частности, что «столовая и заготовка дров для приготовления пищи - в одном помещении».

Проверка продолжается.

Напомним, в июле министр обороны Степан Полторак внезапно посетил воинскую часть. Во время проверки продовольственных складов части, холодильного оборудования, мест хранения продуктов питания военнослужащих, овощехранилища были обнаружены запасы некачественных, испорченных продуктов питания. Все продукты питания хранились в антисанитарных условиях, температурный режим хранения продуктов не выдерживался.