Полторак назвал единственный путь решения конфликта на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, ссылаясь на слова глава ведомства Степана Полторака.

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Также он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины делают все возможное для выполнения Минских соглашений, в том числе по разведению сторон.

"Мы убеждены, что конфликт на востоке Украины можно решить только мирным путем, за столом переговоров, — отметил Полторак. — Но чтобы нас слушали и услышали, нужна сильная армия".

Кроме того, глава Минобороны поблагодарил представителей военно-дипломатического корпуса за поддержку Украины со стороны государств-партнеров в стремлении защитить территориальную целостность и независимость.