Министерство культуры ищет, куда свозить советские памятники

Министерство культуры и туризма Украины ищет место для создания музея с условным названием „Парк соцарта”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр культуры Василий ВОВКУН на пресс-конференции в Севастополе.

„Ми начали искать место, и этот вопрос еще не исчерпали. Найти место - будет это Киевская область или Черниговская область - и создать парк, который назывался бы „Парк соцарта” или парк определенного периода искусства, куда были бы свезены памятники, где были бы картины, книги и так далее”, - сказал министр, комментируя свой приказ о выведении всех памятников советских времен из реестра памятников местного значения. Подобный подход В.ВОВКУН назвал „более европейским”.

Но, отметил он „все пишут в Интернете, что министр дал указание снимать памятники. Нет, они только выведены из реестра как памятники, которые, в действительности, никакого художественного и культурного значения не имеют. Потому что есть еще памятники, которые входят в национальный реестр, это памятник Ленину на Бессарабке (в Киеве), и еще несколько памятников, которых уже нет”.

По словам В.ВОВКУНА „этот процесс был неслучайным, потому что общество готовилось к 75-й годовщине памяти жертв Голодомора, и был соответствующий указ Президента Украины о том, чтобы памятники людям, которые особенно имели отношение к созданию искусственного Голодомора, чтобы были снесены”.