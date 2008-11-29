Ющенко: кроме НСНУ, некому позаботиться об Украине

Партия “Народный Союз Наша Украина” – единственная политическая сила, которая последовательно отстаивает стратегические национальные приоритеты Украины и работает над их реализацией, отметил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в своем выступлении на съезде НСНУ.

Как сообщает пресс-служба Президента, он заявил: «Я не вижу другой политической силы, которая бы с такой четкостью, ясностью и праведностью могла бы формулировать и отстаивать национальные приоритеты».

Глава государства подчеркнул: «Наша Украина» работает не на краткосрочные настроения и не гонится за рейтингами. «Мы – партия стратегических интересов. Наша политическая сила поддерживает все, что касается украинской независимости, украинских ценностей», – сказал он.

«Фракция должна быть более дисциплинированной и консолидированной», – отметил В.ЮЩЕНКО. «Мы много потеряли, потому что ослабили партийную дисциплину», – считает Президент.

В.ЮЩЕНКО призвал членов фракции НУ-НС к консолидированной работе в непростое для страны время. «Главное, чтобы мы формировали национальные приоритеты, вокруг них объединяли сторонников, которые могут конструктивно относиться к общей цели. У нас есть ценности, которые совпадают с ценностями нашего государства. Мы – та сила, которая основу своей консолидации видит именно в служении этим ценностям», – отметил глава государства.