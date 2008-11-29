В России сомневаются, что Украина передвинет войска к ее границам

Российские сенаторы сомневаются в том, что Украина осуществит передислокацию своих войск ближе к границам с Россией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

В частности, заместитель председателя комиссии Совета Федерации по вопросам развития институтов гражданского общества, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Александр ПОЧИНОК отметил, что если Украина передислоцирует войска к российским границам, то Россия обязательно примет ответные меры.

«Но я уверен, что переброски войск не будет. Такие заявления делаются для того, чтобы выслужиться перед Западом. Остается только сожалеть, что желание покрасивее выглядеть в глазах Америки и Европы превалирует над здравым смыслом. Подобные провокации подрывают основы европейской безопасности», - сказал А.ПОЧИНОК.

По его мнению, такие действия являются «сумасшествием».

Он подчеркнул, что у России есть рычаги, с помощью которых Москва может и будет реагировать на такие действия. «Мы знаем, как не дать в обиду своих граждан», - подчеркнул он.

В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Калининградской области Николай ТУЛАЕВ отметил, что планы передислоцировать войска к российским границам носят чисто провокационный характер и не содержит реальной угрозы.

«России не следует реагировать на слова, родившиеся в больном воображении. Тем более что с военной точки зрения, украинская армия ни для кого никакой опасности не представляет», - уверен Н.ТУЛАЕВ.

По его мнению, действия украинских властей представляют серьезную угрозу европейской безопасности. «В Украины нет никаких оснований думать, что мы на нее вдруг нападем. Все это следствия воспаленного сознания», - заявил он.

Кроме этого, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Вологодской области Валерий ФЕДОРОВ считает, что «намерение Украины передислоцировать войска к российским границам говорит о том, что украинские горе-политики заражены воинствующим зудом, которым хочется насолить соседу, поэтому они и придумали такой глупый и безобразный поступок».

«Остается только сожалеть, что у власти на Украине находятся столь недальновидные люди. Лучше бы искали деньги, чтобы заплатить за газ, который взяли у нас. Покупки-то надо оплачивать», - уверен он.

Как известно, ряд СМИ сообщили, что Минобороны Украины в 2009 году передислоцирует войска на юго-восточные рубежи страны.