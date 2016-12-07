Депутат Европарламента прогнозирует на следующей неделе голосование за безвизовый режим для украинцев
Депутат Европейского парламента от Нидерландов, член группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Кати Пири прогнозирует на следующей неделе голосования Европарламентом за отмену виз для граждан Украины для осуществления свободных поездок в Шенгенскую зону.
Об этом она сообщила в Twitter.
"Наконец договоренность относительно механизма приостановления. Таким образом, мы можем на следующей неделе проголосовать за безвизовый режим для грузин и украинцев", – заявила Пири.
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Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Европейском Союзе нашли компромисс относительно процедуры приостановления безвизовых режимов с третьими странами.
Высокопоставленные чиновники ЕС заявляли, что отмена виз для украинских граждан не произойдет до тех пор, пока не будет утвержден механизм временного приостановления безвизовых режимов с третьими странами.
Ранее в анонсе Европейского парламента о заседаниях комитетов, которые состоятся на этой неделе, говорилось, что в случае достижения договоренностей на следующем раунде обсуждения механизма временной приостановки действия безвизового режима ЕС с третьими странами, которое пройдет 7 декабря, профильный комитет Европейского парламента (LIBE) будет готов проголосовать за это решение уже на следующий день.