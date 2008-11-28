СБУ: экс-владелец Daily.ua пришел сам, и не журналист он вовсе

Служба безопасности Украины заявляет, что бывший владелец интернет-ресурса Daily.ua Назар ЦАПОК добровольно дал показания СБУ и в 14.00 покинул помещение Службы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, сегодня, 28 ноября, в 10:30 в СБУ по решению следователя был приглашен гражданин Украины Назар ЦАПОК, который был владельцем интернет-ресурса Daily.ua. “Гражданин Украины добровольно дал показания по уголовному делу по факту разглашения государственной тайны и распространения клеветнической информации народным депутатом Украины Валерием КОНОВАЛЮКОМ, что нанесло ущерб национальной безопасности государства”.

Необходимость получить показания от Н.ЦАПКА была обусловлена требованиями уголовно-процессуального законодательства в связи с показаниями В.КОНОВАЛЮКА по этому уголовному делу, отмечает пресс-центр СБУ.

“Как засвидетельствовал гражданин Украины Назар ЦАПОК, он на данное время временно не работает, не является и не являлся журналистом, на сентябрь-октябрь 2008 года на его имя был зарегистрирован интернет-ресурс Daily.ua”, - информировали в СБУ.

По данным пресс-центра, Н.ЦАПОК закончил давать показания и свободно покинул помещение СБУ в 14:00, к нему никакие меры ограничительного характера не применялись.

“СБУ благодарна гражданину Украины Н.ЦАПКУ за добровольное содействие следствию, что значительно поможет расследованию уголовного дела по факту разглашения государственной тайны и привлечения виновных к ответственности. Н.ЦАПОК никаких жалоб и претензий относительно действий следователей не выразил, что им подтверждено в письменном виде”, - отмечает пресс-центр СБ Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Анна ГЕРМАН обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой прекратить преследование журналистов со стороны СБУ и вмешаться в инцидент с похищением журналиста из интерент-издания Daily.ua.

В частности, в обращении к Президенту, А.ГЕРМАН отмечает, что в Украине «продолжаются преследования журналистов, давление на них и противоправные действия со стороны работников Службы безопасности Украины». Она отметила, что сегодня 28 ноября, в очередную годовщину со дня обнародования “пленок Мельниченко” об исчезновении Георгия Гонгадзе, работники Службы безопасности Украины забрали в машину и увезли в неизвестном направлении журналиста сайта Daily.ua Назара ЦАПКА. А.ГЕРМАН утверждает, что ему даже не дали возможности позвонить и сообщить, куда его везут. Народный депутат отметила, что она как председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации несколько часов пыталась выяснить, где находится Н.ЦАПОК. “Наконец и.о. председателя Службы безопасности Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО подтвердил – журналист находится на допросе в СБУ. Причина – публикация на сайте копии документа о продаже оружия Украиной”, - отмечается в обращении.

А.ГЕРМАН отметила, что журналиста с самого утра до сих пор удерживают в СБУ и никто не знал бы, где он находится, если бы его коллеги не забили тревогу и если бы депутаты не заявили, что будут обращаться к Президенту.