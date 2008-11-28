Герман говорит, что разыскала похищенного журналиста в СБУ

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Анна ГЕРМАН обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой прекратить преследование журналистов со стороны СБУ и вмешаться в инцидент с похищением журналиста из интернет-издания Daily.ua.

В частности, в обращении к Президенту, текст которого передан УНИАН, А.ГЕРМАН отмечает, что в Украине «продолжаются преследования журналистов, давление на них и противоправные действия со стороны работников Службы безопасности Украины». Она отметила, что сегодня 28 ноября, в очередную годовщину со дня обнародования “пленок Мельниченко” об исчезновении Георгия Гонгадзе, работники Службы безопасности Украины посадили в машину и отвезли в неизвестном направлении журналиста сайта Daily.ua Назара ЦАПКА. А.ГЕРМАН утверждает, что ему даже не дали возможности позвонить и сообщить, куда его везут. Народный депутат отметила, что она как председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации несколько часов пыталась выяснить, где находится Н.ЦАПОК. “В конце концов и.о. председателя Службы безопасности В.НАЛИВАЙЧЕНКО подтвердил – журналист находится на допросе в СБУ. Причина – публикация на сайте копии документа о продаже оружия Украиной”, - отмечается в обращении.

А.ГЕРМАН отметила, что журналиста с самого утра до сих пор удерживают в СБУ и никто не знал бы, где он находится, если бы его коллеги не забили тревогу и если бы депутаты не заявили, что будут обращаться к Президенту.

”Уважаемый Виктор Андреевич, в государстве продолжается полицейская практика в худших традициях тоталитарных времен. Журналистов преследуют, им угрожают, на них оказывают давление. Это позорно и недопустимо”, - отметила народный депутат. А.ГЕРМАН считает, что сегодняшний инцидент с журналистом Н.ЦАПКОМ, который «спровоцировали работники СБУ как будто преднамеренно в день, когда отмечается годовщина обнародования пленок об исчезновении Георгия Гонгадзе, – это как будто насмешка над свободой прессы в Украине и над памятью Георгия».

Народный депутат надеется, что Президент сделает все, чтобы наказать виновных в таком давлении на свободную прессу.

В свою очередь, в редакции сайта отмечают, что их коллега был похищен работниками СБУ в районе Киевского железнодорожного вокзала. “Узнать о том, что Назар хотя бы жив, мы смогли только после того, как Анна ГЕРМАН связалась с господином НАЛИВАЙЧЕНКО, который сообщил, что Назар ЦАПОК находится в настоящее время на допросе в СБУ”, - отмечается в сообщении редакции.

В последнее время Н.ЦАПКА через его родных неоднократно вызывали на допрос в Службу безопасности Украины в связи с якобы фактом обнародования в прессе информации, которая содержит государственную тайну, – а именно из-за публикаций, в которых обсуждалась тема поставок украинской властью вооружения в различные „горячие точки” мира. Кроме того, в редакции отметили, что раньше работниками СБУ были изъяты серверы издания, а компания-провайдер сообщила о расторжении соглашения по обслуживанию.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты “КоммерсантЪ-Украина”, утром 18 ноября сотрудники СБУ пришли в офис провайдерской фирмы сайта DAILY-UA и произвели выемку серверов. Как сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе СБУ, это было сделано в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту разглашения государственной тайны. Дело было возбуждено 22 октября в ответ на публикации в интернете копии письма Государственной компании «Укрспецэкспорт» с грифом секретности и комментариев к нему председателя временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов поставок в Грузию украинской военной техники Валерия КОНОВАЛЮКА.

Это письмо генерального директора «Укрспецэкспорта» Сергея БОНДАРЧУКА Президенту Виктору ЮЩЕНКО от 4 октября 2005 года, в котором отражены организационные вопросы, касающиеся поставки в Грузию украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1». По заключению государственного эксперта, материалы, содержащиеся в текстах, являются секретными. Наказание за их разглашение предусмотрено ст. 328 Уголовного кодекса Украины («разглашение государственной тайны»).