Тимошенко вчера взяла отгул

Свое 48-летие Юлия Тимошенко праздновала, как пояснила ее пресс-секретарь Марина Сорока, в "семейном кругу" и на работу в этот день попросту не приходила, пишет Сегодня. Антонина Ульяхина, тетя премьера, уточнила, что "семейный круг" - это Александр Тимошенко, муж леди Ю., и дочка Женя с мужем Шоном Карром. "Я приехать не смогла, работы много. Мы попросту с именинницей поцеловались по телефону. Подарок ей до сих не купила", - говорит Ульяхина.