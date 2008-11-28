Медведев доволен, что США не предоставят ПДЧ Украине и Грузии

Россия довольна решением США отказаться от предоставления Украине и Грузии плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, заявил Дмитрий Медведев, совершающий семидневную поездку в Перу, Бразилию, Венесуэлу и Кубу.

"Я доволен, что разум возобладал, к сожалению, в конце деятельности нынешней администрации США. Это показывает текущее состояние дел. Самое главное, что эта идея не продвигается с остервенением и бессмысленностью, как она продвигалась несколько лет назад", - сказал Медведев.

Он отметил, что эти страны (Украина и Грузия) должны сами определиться, что им нужно, провести референдумы.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Посла США в Украине Вильяма Тейлора, США считают предоставление Украине ПДЧ неактуальным. Если Украина согласится, она может обойти этот этап и после достижения критериев сразу говорить о членстве в организации, сказал посол.

Дмитрий Медведев в очередной раз напомнил, что сотрудничество России со странами Латинской Америки, в том числе в военной-технической сфере, не направлено против третьих стран.

"Россия уже вернулась в Латинскую Америку, в том числе на Кубу", - сказал Медведев, подводя итоги южноамериканского турне, в ходе которого был подписан ряд двусторонних соглашений, в том числе в области военно-технического сотрудничества.

Он отметил, что сотрудничество со странами Латинской Америки охватывает разные сферы, связывающие страны. "Это и гуманитарное, и экономическое, и энергетическое, и военно-техническое сотрудничество. И это не может противопоставляться третьим странам", - цитирует РИА “Новости”.

Медведев отметил, что Россия не боится конкуренции со стороны других стран, присутствующих в регионе, в частности, со стороны Китая и США. "Не надо этого бояться. Надо смело ввязываться в драку", - сказал российский президент.