В США уже предлагают Украине отказаться от ПДЧ

США считают предоставление Украине Плана действий по обретению членства в НАТО неактуальным.

Об этом сказал посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР «Голосу Америки».

С точки зрения США Украина готова присоединиться к Альянсу уже сегодня. Вашингтон, очевидно, не будет убеждать партнеров из Альянса предоставить Киеву ПДЧ в декабре. В случае согласия Украина вообще может обойти этот этап и после достижения критериев сразу говорить о членстве в организации, сказал посол.

По словам В.ТЕЙЛОРА, США поддержат такой сценарий, если его изберет украинское руководство. Следовательно, членство Украины в Альянсе будет зависеть от ее желания и достижения критериев НАТО, ведь на Бухарестском саммите в апреле этого года члены НАТО единогласно высказались за предоставление Украине перспективы членства.

«Весь этот процесс присоединения к ПДЧ, возможно, уже неактуален. Он настолько заполитизированный и контроверсионный, что, возможно, стоит от него отказаться. Существуют другие пути, как подойти к следующему этапу – членству в (Альянсе). Польша, Венгрия и Чешская Республика не имели ПДЧ, они присоединились (к НАТО), как только достигли критериев. Несколько стран - членов Альянса дали четко понять, что Украина, как и Грузия, не получат ПДЧ в декабре. Если бы это было возможно, мы бы это поддержали. Если (ПДЧ) невозможно, мы поищем другие пути, как сделать то, чего хотят украинцы, лидеры и правительство. Мы поддержим желание Украины. Мы считаем, что она готова присоединиться (к НАТО) уже сейчас», - сказал посол США.