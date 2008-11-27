Литвин назвал оптимальный состав коалиции

Народный депутат Владимир ЛИТВИН считает создание новой парламентской коалиции в составе фракций его блока, а также Блока Юлии Тимошенко и НУ-НС наиболее оптимальным для страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире Ровенской облгостелерадиокомпании.

По мнению В.ЛИТВИНА, «бютовцы» уже нашли определенное взаимопонимание с «Нашей Украиной», однако для окончательного оформления такой коалиции нужно решение Президента Виктора ЮЩЕНКО».

Относительно фракции Блока Литвина, то, по словам ее руководителя, она готова создать коалицию именно в таком формате.

В.ЛИТВИН объяснил это тем, что в народе были огромные надежды на улучшение жизни после Помаранчевой революции, однако они не исполнились. Потому, по его мнению, следует приложить все усилия, чтобы оправдать эти надежды, чтобы «Украинское государство утверждалось, чтобы Украина была украинским и мощным государством».

На вопросы о том, какими будут его первые шаги в случае избрания председателем Верховной Рады, В.ЛИТВИН ответил, что сначала следует разблокировать работу парламента, а впоследствии принять такие законы, которые бы помогли людям в первую очередь сохранить рабочие места и зарплату. По его словам, следует расширять строительство и деятельность агропромышленного комплекса.