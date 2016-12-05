Министр инфраструктуры выступил против назначения госсекретарем "юриста Каськива"

"Мы не будем вместе работать в любом случае. Посмотрим по результатам, но, думаю, правительство примет правильное решение, и мы исключим в дальнейшем такие резонансные назначения", - сказал Омелян в эфире «Еспресо.TV».

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Как сообщалось, в ноябре комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить госсекретарем Мининфраструктуры начальника департамента инвестиционной политики "Укрзализныци" Андрея Галущака. Далее по набранным баллам по результатам тестирования, решения ситуационных задач и собеседования за ним следом шел нынешний заместитель министра инфраструктуры – руководитель аппарата Дмитрий Роменский.

После того как стало известно о результатах отбора, Емельян высказал в СМИ недоумение как процедуре проведения отбора, так и его результатом, отметив, что "это выходит за рамки здравого смысла".

По данным СМИ, в 2013 году Галущак занимал должность директора государственного предприятия "Национальный проект "Воздушный экспресс", с которым связан бывший председатель Госинвестпроекта Владислав Каськив. Последний, в свою очередь, был объявлен в международный розыск по подозрению в служебном подлоге и завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.