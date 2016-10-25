ГПУ приостановила экстрадиционную проверку по Каськиву

Об этом сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«На данном этапе экстрадиционная проверка в отношении Каськива приостановлена до момента завершения рассмотрения его ходатайства о предоставлении политического убежища», – сказал Енин.

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Он отметил, что по формальной процедуре, которая длится 1,5 месяца, и в случае, если Каськив не будет обжаловать решение компетентных органов Республики Панама, проверка будет завершена в ближайшее время.

«Никаких иллюзий о том, что господин Каськив будет пытаться затянуть этот процесс, у нас нет. Соответственно мы рассчитываем, что процесс продлится примерно шесть месяцев, после этого до трех месяцев займет процедура экстрадиционной проверки», – сказал Енин.

Как сообщал УНИАН, Каськив занимал должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010 – 2014 годах.

18 августа 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамским правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

20 августа заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

Суд в Панаме избрал экс-главе Госинвестпроекта меру пресечения в виде залога в размере 600 тыс. долл. и ограничил его передвижение по городу Панама.

3 октября Енин сообщил, что Каськив внес залог и вышел из тюрьмы в Панаме. Он будет оставаться на свободе под залогом до момента решения компетентными органами Господами вопрос о его экстрадиции в Украину.