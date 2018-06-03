Хорошая и плохая новость для Украины в последнем проекте Еврокомиссии

ЕК хочет нейтрализовать негативную реакцию России, которая болезненно воспринимает все региональные инициативы Европы на постсоветском пространстве… Результаты сентябрьского саммита Украина–ЕС давали основания для оптимизма: тогда была подписана декларация о намерении подготовить договор про ассоциацию и зоне свободной торговли с Украиной. (См. также).

Тем не менее, события последних нескольких месяцев дают основания если не для сомнений, то, по крайней мере, для определенных размышлений.

Главной поводом для этого стала информация о том, что Европейская Комиссия готовит Коммуникацию о Восточном Партнерстве. «Коммуникация» – это основной тип документа, которыми ЕК вносит предложения в области формирования политики ЕС. Упомянутая Коммуникация, как стало известно УНИАН, будет распространена 3 декабря накануне последнего Европейского Совета, а уже через неделю главы государств и правительств стран-членов Евросоюза обсудят ее и примут решение о формировании конкретной политики и выделении фондов для стран, о которых идет речь в документе. Предполагается, что Восточное Партнерство, которое давно пытались протолкнуть Польша, Швеция и страны Балтии, будет ориентировано на пять (а может, и шесть) постсоветских стран – Украину, Молдову, Грузию, Армению, Азербайджан (и, может быть, Беларусь).

Мы попытались выяснить, что реально обещает этот документ Украине, является ли он прорывом в двусторонних отношениях с ЕС или это очередной дипломатически обставленный отказ. Как известно, Восточное Партнерство предусматривает создание всесторонней зоны свободной торговли, которая станет базой для развития своего рода единого общего рынка типа Европейской экономической зоны, которую ЕС создала с Исландией и Лихтенштейном. Практическим инструментом реализации таких планов должны стать договора об ассоциации между ЕС и этими странами. Договоры эти будут напоминать соглашения, которые в свое время Польша и Литва подписали с ЕС. В меню ЕС содержатся также обещания удвоить, а к 2020 году утроить финансовую помощь странам-партнерам. Кроме того, Партнерством будет предусмотрено открытие у нас совместных Шенгенских визовых центров, чтобы снизить стоимость получения визы, а затем – и полная отмена визового режима для наших стран. Однако при всем богатстве выбора инициатива ЕС может вызвать множество вопросов.

Во-первых, новый документ не дает ответа на вопрос, получат ли страны партнеры твердое заверение о перспективе членства в ЕС. А если вчитаться, то документ дает скорее отрицательный ответ. В преамбуле говорится о том, что ЕС признает их европейскую идентичность и устремления, но не приравнивает соседство с обещанием членства. Во-вторых, для реализации зоны свободной торговли ЕС ожидает от стран партнеров одностороннего принятия так называемого acquis communautaire – комплекса законов, а также признания решений Европейского суда юстиции. Кроме того, ЕС ожидает, что страны-партнеры сделают все для обеспечения надежных поставок энергии в ЕС. Ожидается, что будет достигнута договоренность, что «трубопроводы будут переданы в совместное управление и даже собственность компаниям стран поставщиков, транзитеров и потребителей».

ЕС, как подчеркнул наш собеседник из Еврокомиссии, будет настойчиво предлагать Украине передать трубу в совместное управление странам-партнерам. Кроме этого, в документе имеется еще ряд требований к каждой конкретной стране. Но при этом подчеркивается (Внимание!), что отношения с восточными партнерами будут оставаться дополнением к российско-европейским отношениям, в рамках которых ЕС ведет диалог о пересекающихся перифериях».

Грубо говоря, в Восточном Партнерстве для наших шести стран есть две новости. Хорошая – в том, что Брюссель собирается потихоньку подтягивать наши страны к ЕС и даже готов раскошелиться для достижения таких целей. Плохая новость в том, что в рамках такой политики Брюссель стремится получить от партнеров максимум – энергетическую безопасность и имплементацию европейского законодательства, – однако при этом не спешит дать им какую-то реальную перспективу членства в ЕС. Кроме того, остается непонятным, что значит фраза «отношения с восточным партнерами будут оставаться дополнением к российско-европейским отношениям». Как сообщил УНИАН чиновник из Еврокомиссии, данная фраза была включена в преамбулу документа для того, чтобы (цитируем) «нейтрализовать возможную негативную реакцию со стороны российских симпатиков ЕС и самой России, которая довольно болезненно воспринимает все региональные инициативы на постсоветском пространстве, если они не обсуждались с Москвой». Однако, по мнению тех же брюссельских чиновников, сам факт наличия такой фразы говорит о том, что инициатива порождает значительное число проблем, еще не будучи опубликованной.

Конкретно для Украины в Восточном Партнерстве есть еще один неоднозначный аспект. Если раньше Украина оставалась лидером на пути европейской интеграции среди постсоветских стран (Прибалтика не в счет) и могла рассчитывать на привилегированный статус, то теперь ситуация меняется. Поскольку бумага Европейской Комиссии ссылается на конфликт в Грузии, который показал «крайнюю уязвимость наших восточных партнеров», мы видим: ЕС склоняется к тому, чтобы пересмотреть свое отношение к восточным соседям совершенно в ином ключе. В восприятии некоторых европейских бюрократов, восточные соседи, и в частности Украина, перестают быть наследниками бархатных революций Центральной Европы и начинают ассоциироваться с проблемами балканского характера. Многие европолитики считают, что Украину уже будет сложно интегрировать так же безболезненно, как Польшу. Таким образом, ЕС с постсоветским пространством теперь будет работать как с Балканами. Возвращаются такие концепции, как традиционное общество, этнический национализм и авторитарные лидеры. Примечательно, что многие из функционеров ЕС, которые в свое время работали над проблемами мирного урегулирования и послевоенного примирения на Балканах, теперь переброшены работать на Кавказ или в Приднестровье. Планы региональной интеграции как способа трансформации региональных конфликтов были опробованы на Балканах с определенным успехом. Видимо, теперь настал черед восточных соседей.

А при чем тут Украина? Казалось бы, ни при чем. Ведь причин для беспокойства по поводу Украины у европейцев должно быть меньше. Украинские политики показали способность обходиться пока без насилия в решение внутренних проблем и двусторонних отношений. Однако именно эти положительные качества стали причиной того, что на Украину возлагают вполне определенную миссию в рамках Восточного Партнерства.

Комментируя документ, источники УНИАН в Совете Европейского Союза (органе, ответственном за выработку политики в области совместной внешней политики и политики безопасности) сказали, что, «от Украины теперь будут ожидать много большего. Подобно тому, как Болгария и Румыния на Балканах играли роль источников стабильности, ЕС ожидает, что и Украина теперь будет источником стабильности для региона восточного партнерства». Украинская политическая элита, похоже, пока на такую роль в регионе не замахивалась. Видимо, именно поэтому последние два года европейские функционеры постоянно повторяли, что Киев должен осознать свой вес и роль в регионе. И если такое осознание придет, оно поможет и в стабилизации внутренней ситуации в стране. В практическом плане ЕС ждет, что Украина будет «ассоциировать себя с решениями ЕС по наиболее важным вопросам регионального значения и оказывать конструктивное влияние на своих соседей».

Еврооптимисты могут сказать, что это высокая честь, реалисты скажут, что это мешок проблем. Как нам дали понять эксперты Совета ЕС, от Киева теперь будут ожидать, что вместе с Украиной ЕС будет влиять на Беларусь и Азербайджан – чтобы те пошли путем демократизации и начали уважать права человека. Брюссель также будет ожидать, что в случае обострения ситуации в двусторонних отношениях Грузии и России Украина будет более настойчиво уговаривать своих коллег в Тбилиси не прибегать к насилию, и уж точно не будет обострять отношения с Черноморским флотом. Что в обмен за такую сдержанность мы получим все ту же экономическую помощь, соглашения об ассоциации и так далее. Надо признать, что Киев уже где мог выступал в унисон с Брюсселем, однако партнерство сужает нам рамки для политического маневра. Кроме того, если Украину свалят в общий котел с конфликтными странами, то ее европерспективы будут во многом зависеть от общего успеха регионального проекта. То есть теперь, мы не просто сами за себя, но еще и за того парня, точнее – за всех остальных парней (а именно: Кишинев, Минск, Тбилиси, Ереван, Баку), у которых пока не слишком хорошо получается европейская трансформация.

Всеволод Самохвалов, европейский еженедельник New Europe, специально для УНИАН, Кембридж–Брюссель