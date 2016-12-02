Украинская делегация будет бороться, чтобы сессия ПА НАТО прошла в Киеве в ближайшие годы - Геращенко

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, комментируя визит украинской парламентской делегации в штаб-квартиру НАТО и в секретариат Парламентской ассамблеи НАТО.

«Предложили провести в Украине заседание Парламентской ассамблеи. Расписание этих важных межпарламентских собраний уже сформировано на несколько лет вперед, но украинская делегация будет бороться, чтобы сессия ПА НАТО прошла в Киеве в ближайшие годы», - написала она.

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Также, по словам Геращенко, украинские депутаты предложили в марте 2017 года провести публичные парламентские слушания о потенциале развития сотрудничества НАТО и Украины.

«В марте пройдет межпарламентский совет «Украина – НАТО», и это хороший повод более подробно поговорить о потенциале наших взаимоотношений», – написала Геращенко.

Кроме того, она сообщила о встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, в ходе которой обсуждались вопросы поддержки Украины со стороны НАТО, ситуация с безопасностью на оккупированном Донбассе и в Крыму, нарушения там прав человека, ежедневные нарушения режима тишины на востоке Украины со стороны РФ и контролируемых ею боевиков.

Также украинская делегация проинформировала о реформах, проводимых в сфере обороны, публичности закупок, усилении парламентского контроля над оборонным сектором, борьбе с коррупцией, вопросах гендерного равенства в армии, отметила первый вице-спикер.

Гетемюллер отметила, что в НАТО с большим уважением наблюдают за реформами в оборонном секторе Украины, а также признала, что далеко не все страны НАТО выделяют на армию 5% своего бюджета, но все осознают риски, стоящие перед Украиной, и необходимость серьезного усиления сектора безопасности.

По словам Геращенко, Гетемюллер заверила, что Украина остается важным партнером в повестке дня Альянса, и в дальнейшей поддержке реформ со стороны НАТО.

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