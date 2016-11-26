НАТО может создать тренинговый центр на базе "Укроборонпрома"

03:59, 26 ноября 2016
Политика
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ГК “Укроборонпром” обсудил с представительством НАТО в Украине намерения создать на базе Концерна тренинговый центр для украинских специалистов сектора безопасности и обороны по программам Альянса.

ukroboronprom.com.ua

Об этом сообщает пресс-служба “Укроборонпрома”.

"Соответствующая программа предусматривает привлечение профильных Министерств, ведомств и государственных организаций. Также возможно создание специальной рабочей группы для координации работы и успешной деятельности такого центра", - говорится в сообщении.

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Переговоры состоялись в рамках встречи между руководством Концерна и Офиса связи НАТО в Украине 24 ноября. Стороны обсудили возможность обучения украинских специалистов английскому языку, проектному менеджменту, получению практических навыков по внедрению систем управления качеством на предприятиях, механизмов взаимодействия между силовыми структурами-заказчиками и оборонно-промышленным комплексом, сотрудничества предприятий Украины с НАТО.

Генеральный директор “Укроборонпрома” Роман Романов также добавил, что на предприятиях Концерна с июня 2016 года действует контроль качества по стандарту AQAP серии 2000, в соответствии с требованиями, которые приняты странами-членами НАТО.

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