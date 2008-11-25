Украина может стать членом НАТО без этапа ПДЧ

Эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Александр ПАЛИЙ допускает, что Украина может стать членом НАТО без получения ПДЧ.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос Центра исследований политических ценностей «АКСИА» “Почему США отговаривают Украину от ПДЧ?”.

Эксперт отметил, что главная причина этого – нет консенсуса среди участников НАТО. При этом он напомнил, что Украина уже имеет план действий «Украина-НАТО», который был подписан в 2002 году. “На практике Украина в своем сотрудничестве с НАТО продвинулась дальше, чем некоторые из тех государств, которые присоединились к НАТО через ПДЧ. Мы продвинулись дальше, чем Хорватия, Албания, которые в 2009 году окончательно присоединятся к НАТО”, – сказал А.ПАЛИЙ. Он отметил, что Украина уже выполняет все надлежащие процедуры, которые предусматривает присоединение к НАТО. “К нам теоретически может быть применена процедура более ускоренного вступления, при которой стадия получения ПДЧ будет пропущена. Именно такую точку зрения и отмечает США”, – подчеркнул эксперт. Он добавил, что несмотря на то, что отдельные страны-участницы не готовы предоставлять Украине ПДЧ, Украина не изменяет свое движение в направлении НАТО. “ПДЧ в сущности является формальностью. То есть, речь идет о том, что вступление Украины в НАТО может быть сугубо техническим решением, которому не будут предшествовать подготовительные этапы, которые проходили некоторые другие страны”, – сказал А.ПАЛИЙ.

Как сообщал УНИАН, об этом сказал посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР «Голосу Америки».

США считают предоставление Украине Плана действий по обретению членства в НАТО неактуальным, поскольку, с точки зрения США, Украина готова присоединиться к Альянсу уже сегодня. Вашингтон, очевидно, не будет убеждать партнеров из Альянса предоставить Киеву ПДЧ в декабре. В случае согласия Украина вообще может обойти этот этап и после достижения критериев сразу говорить о членстве в организации, сказал посол.