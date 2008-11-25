Евро на межбанке достигло абсолютного максимума
Доллар тоже вырос
Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту снова выросли. НБУ на рынок не выходил, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
Торги по доллару США открылись котировками 6,42500/6,6750 грн., к 11:00 цены выросли 6,6300/6,7300 грн. и к 12:00 достигли верха 6,7100/6,7800 грн. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 6,7100/6,7500 грн.
Рублевый рынок открылся на уровне 0,2310/0,2395 грн., а к 11:00 цены поднялись до 0,2350/0,2450 грн. и к 12:00 составили 0,2385/0,2475 грн. К закрытию торгов цены остались без изменений. В России курс доллар-рубль упал и составил 27,3717 (-0,2399) рубля.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2884/1,2886 долл. США, а к 16:20 выросли до 1,3058/1,3060 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 8,2735/8,6050 грн., к 11:00 цены ушли вверх 8,5220/8,6605 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли абсолютного максимума 8,7575/8,8200 грн.