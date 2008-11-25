Тимошенко знает, как ослабить влияние мирового кризиса

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что возобновление приватизации сможет ослабить негативное влияние мирового финансового кризиса на экономику Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявила сегодня на совещании с представителями ТЭК в Кабинете Министров.

«Мы можем вернуться к проектам честной, прозрачной и конкурентной приватизации, которая сможет привлечь сотни миллиардов инвестиций как для покупки объектов, так и для их реконструкции и модернизации… Это даст возможность Украине, возможность и надежду мягко проходить финансовый кризис», – подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что Фонд госимущества должен готовиться к честной и прозрачной аукционной приватизации тех объектов, которые, по ее убеждению, в результате искусственно созданных обстоятельств и преград, не смогли быть проданы на сегодняшний день.

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2008 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 602 млн. грн.

Фонд государственного имущества Украины получил от приватизации в январе-августе этого года 348 млн. грн.

В 2009 году от приватизации планируется получить 8,5 млрд. грн.

В Фонде госимущества ожидают, что план приватизации в 2008 году будет выполнен максимум на 5%.

12 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что приватизационный процесс в Украине блокирован из-за того, что нет доверия, что средства, полученные от приватизации, будут использоваться правительством на развитие страны, а не на популистские шаги. В частности, Президент раскритиковал планы правительства направлять средства от приватизации в 2008 году на выплаты компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР.