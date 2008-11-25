В МИД отреагировали на заявления Януковича в Москве

В Министерстве иностранных дел отмечают, что определение внешнеполитических приоритетов Украины относится к исключительной компетенции Президента Украины и Верховной Рады Украины, а не лидеров политических партий.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии пресс-службы МИД относительно заявлений лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на Х съезде партии «Единая Россия» 20 ноября в Москве.

Как отмечается в комментарии, В.ЯНУКОВИЧ, выступая на съезде, затронул некоторые вопросы внешней политики Украины. Не отрицая в целом право народного депутата на выражение своей позиции, в пресс-службе заметили, что определение внешнеполитических приоритетов Украины принадлежит к исключительной компетенции Президента и парламента, а не лидеров политических партий. В соответствии с этими приоритетами и выстраиваются двусторонние отношения нашего государства. В их основе – принципы равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.

На этом фоне диссонансом прозвучал тезис В.ЯНУКОВИЧА о реанимации Единого экономического пространства, подчеркивают в МИД. Известно, что после начала переговоров с Европейским Союзом о всесторонней и углубленной зоне свободной торговли вопрос о формировании ЕЭП утратил свою актуальность. Тем более, что курс на европейскую интеграцию, неотъемлемой составляющей которого является создание ЗСТ, всегда поддерживался Партией регионов, отмечают в МИД.

«Не меньшее удивление вызывает и озвученная В.ЯНУКОВИЧЕМ на отмеченном съезде позиция, касающаяся конфликта в Грузии. Трудно себе представить, чтобы политик национального масштаба так откровенно ассоциировал себя с позицией государства, которое прибегло к непропорциональному применению силы, грубо нарушило нормы международного права и, признав независимость Южной Осетии и Абхазии, было осуждено международным содружеством.

И еще одно. Наивными выглядят утверждения лидера Партии регионов о возможности политических сил стать гарантом стабильности отношений между Украиной и РФ. Это – иллюзия. Лишь государственные институты власти могут гарантировать развитие двусторонних отношений», говорится в комментарии пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в Москве в ходе встречи с премьер-министром РФ, председателем партии «Единая Россия» Владимиром ПУТИНЫМ лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Партия регионов и «Единая Россия» как самые влиятельные политические силы в двух странах будут выступать гарантами стабильности отношений между Украиной и Россией.

В ходе съезда он также высказал уверенность, что Украине и России необходимо координировать свои действия в условиях глобального экономического кризиса, и не исключил, что Украине необходимо обратиться в Россию за помощью.

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, в нынешних экономических условиях необходимо вернуться к вопросу создания Единого экономического пространства России и Украины.

Кроме того, лидер Партии регионов выразил мнение, что участие Украины в южноосетинском конфликте значительно испортило российско-украинские отношения. Он уверен, что украинские власти, а именно Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступили на одной из сторон конфликта, что является неприемлемым для Украины. «Это один из главных факторов, которые влияют на отношения Украины с Россией», - уверен лидер Партии регионов.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение в том, что отношения между обеими странами в перспективе улучшатся, «как только в Украине состоятся политические произойдут, а то, что изменения будут, у меня нет сомнений».