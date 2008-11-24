Черновецкий и Киевэнерго шантажируют холодными батареями?

В Блоке Виталия Кличко заявляют, что затягивая оплату долгов перед «Киевэнерго», столичная власть “подыгрывает” монополисту, который стремится повысить тарифы на тепло.

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении депутатской фракции Блока Виталия Кличко в Киевском городском совете, из-за долгов города перед «Киевэнерго» и снижения давления, киевлян постепенно лишают горячей воды и горячего отопления.

“В городском бюджете предусмотрена компенсация «Киевэнерго» между тарифом и «экономически обоснованными расходами» предприятия. Однако миллионных выделений из бюджета «Киевэнерго» хронически не хватает. Кроме того, неизвестно, в каком направлении идут эти средства. Из более чем 245 миллионов гривен, выделенных на недавней сессии Киевсовета, руководство энергомонополиста заявляет, что получило только 30 миллионов”, - отмечают во фракции Блока Кличко.

«Шантажом и холодными батареями «Киевэнерго» подталкивает власть на повышение тарифов и для населения. Похоже на то, что власть и монополист действуют в сговоре, когда один - выключает киевлянам тепло за долги города, а другой - спасает предприятие повышением цен для населения», - заявляют в Блоке Виталия Кличко.

При этом представители Блока Кличко подчеркивают: “Тактика сговора власти и предприятий уже была апробирована во время лоббирования других, непопулярных для мэра действий. Киевляне помнят истерию вокруг цены на хлеб, тарифов в метро”.

Отмечая, что власть “пожинает плоды раздачи коммунальных предприятий в частные руки, которые позволяют себе скрывать финансовые отчеты и реальную себестоимость услуг”, Блок Кличко требует немедленного независимого аудита предприятий, формирующих тарифы на коммунальные услуги и пересмотр решения о создании «Киевэнергохолдинга».

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в компании “Киевэнерго” отметили, что ситуация с отоплением в столице остается критической, и что наибольшее количество обращений по поводу недогрева центрального отопления поступает от жителей Днепровского, Дарницкого, Деснянского, Оболонского, Соломенского и Голосеевского районов.

Ранее АЭК «Киевэнерго» сообщала, что в результате принудительного понижения давления газа на ТЭЦ-6 «Киевэнерго» сработала защита вследствие снижения давления газа перед горелками котла. Таким образом, блок №1 ТЭЦ-6 (мощность 250 МВт) был аварийно отключен от сети, вследствие этого температура прямой сетевой воды не превышала 57° С. Второй блок ТЭЦ-6 работает стабильно. На ТЭЦ-5 в результате принудительного понижения давления газа аварийная разгрузка блока мощностью 250 МВт снизила уровень генерации до минимально допустимого. По этим же причинам были аварийно отключены два водогреющих котла ТЭЦ-5, что привело к снижению прямой сетевой воды до 52° С.

Принудительное ограничение со стороны газоснабжающих компаний произошло из-за долгов «Киевэнерго» за потребленный газ. 12 ноября «Укртрансгаз» и «Киевоблгаз» предупредили компанию о возможном прекращении снабжения газа.

19 ноября «Киевэнерго» обратилось в КГГА с официальным письмом по поводу критической ситуации с энергообеспечением столицы и попросило ускорить выделение компенсационных средств.

20 ноября первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявил, что теплоснабжение жилых домов в столице удовлетворяет нормам. По его словам, «Киевэнерго» снизило давление газа только из-за того, что на улице еще не очень холодно. А.ГОЛУБЧЕНКО заверил, что столичная власть обязательно выделит компании средства на компенсацию разницы в тарифах.