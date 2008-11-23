В БЮТ говорят: первым делом коалиция, а спикер - потом

Блок Юлии Тимошенко согласится поддержать кандидатуру на должность председателя Верховной Рады Украины только после создания коалиции.

Об этом заявила народный депутат от БЮТ Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в телеэфире ICTV в воскресенье.

«Нельзя ставить воз впереди паровоза. Нужно сначала создать коалицию, создать фундамент, а после этого выбирать спикера», - отметила она.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, для БЮТ приемлемы два варианта коалиции в парламенте – либо при участии всех фракций, либо в формате БЮТ, НУНС и Блока Литвина.