В Святошинском райсуде аншлаг: более 100 журналистов собрались на допрос Януковича (фото)
12:40, 25 ноября 2016Политика
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В помещении Святошинского районного суда Киева уже собрались более 100 журналистов в ожидании допроса экс-президента Виктора Януковича в режиме видеосвязи.
Это очередь журналистов на входе в здание суда. Впереди метры и метры очереди из желающих послушать допрос Януковича / twitter.com/PolianskaRS
Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент в фойе суда находятся более 100 журналистов, десятки телекамер, представители иностранных СМИ.
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Учитывая большое количество журналистов было принято решение, что в зале заседаний фотокорреспондентам и телеоператорам позволят снять общие планы, после чего все перейдут в помещение, где будут смотреть трансляцию.
Заседание суда должно начаться в 13.00.
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