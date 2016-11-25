В Святошинском райсуде аншлаг: более 100 журналистов собрались на допрос Януковича (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент в фойе суда находятся более 100 журналистов, десятки телекамер, представители иностранных СМИ.

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Учитывая большое количество журналистов было принято решение, что в зале заседаний фотокорреспондентам и телеоператорам позволят снять общие планы, после чего все перейдут в помещение, где будут смотреть трансляцию.

Заседание суда должно начаться в 13.00.