В ГПУ заявили о важности любых показаний Януковича

«Важны любые показания. Любые показания должны быть проверены следствием относительно того, соответствуют ли они действительности», – сказал Горбатюк в эфире "Радио Свобода".

На вопрос, нет ли у стороны обвинения опасений, что бывший президент может использовать допрос для политических заявлений, Сергей Горбатюк ответил: «Есть прокуроры. Если вопросы или ответы будут не по существу, они могут требовать, чтобы ответы были в рамках уголовного процесса и касались именно тех событий, относительно которых происходит суд».

На 25 ноября запланирован допрос бывшего президента Виктора Януковича по делу пятерых экс-бойцов полка спецназначения МВД «Беркут». Эту информацию подтвердили в Генпрокуратуре. Защита Януковича уже призвала обеспечить качественную видеосвязь во время заседания.

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Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел, в частности, относительно превышения им полномочий с ноября 2013 года до февраля 2014 года и за массовые убийства активистов Майдана, а также по факту захвата Януковичем государственной власти в 2010 году.

Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на майдане Независимости в Киеве. С тех пор он, по последним данным, скрывается на территории России.