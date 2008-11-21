Тимошенко объявила выговор заместителю министра

За ненадлежащее исполнение...

Кабинет Министров Украины распоряжением № 1435-р от 19 ноября 2008 года привлек к дисциплинарной ответственности заместителя министра промышленной политики Украины Виктора ПАДАЛКО. Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале. В распоряжении отмечено, что В.ПАДАЛКО объявлено выговор за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter