Тимошенко объявила выговор заместителю министра
16:00, 21 ноября 2008Политика
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За ненадлежащее исполнение...
Кабинет Министров Украины распоряжением № 1435-р от 19 ноября 2008 года привлек к дисциплинарной ответственности заместителя министра промышленной политики Украины Виктора ПАДАЛКО.
Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.
В распоряжении отмечено, что В.ПАДАЛКО объявлено выговор за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
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