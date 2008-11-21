У Ющенко раскусили причину ревности Януковича к Тимошенко

В Секретариате Президента Украины считают, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ соревнуются за благосклонность Кремля.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея КИСЛИНСКОГО.

По его мнению, довольно символично, что В.ЯНУКОВИЧ посетил Россию практически сразу после того, как встречу с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ провела глава украинского правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

«Очевидно, что ревнивые настроения лидера Партии регионов побудили его срочно подтвердить свою лояльность российским партнерам. А это может говорить об одном - соревнование за благосклонность Кремля набирает новые обороты», - предположил А.КИСЛИНСКИЙ.

«В действительности подобные шаги только подтверждают наличие у украинских политиков своеобразного комплекса меншестоимости. Пора понять, что Украина - независимое государство со своей дорогой развития. Поэтому постоянные консультации ведущих политических игроков в заграничных кабинетах унижают в первую очередь их же достоинство», - подчеркнул А.КИСЛИНСКИЙ.

«Думаю у украинского избирателя возникает справедливый вопрос, какая была необходимость лидеру одной из крупнейших украинских политических сил принимать участие в съезде партии «Единая Россия», где рассматривались вопросы стратегии социально-экономического развития России, поправки к уставу партии и переизбрание руководящих органов партии», - заметил заместитель главы Секретариата.

По его убеждению, украинским политикам нужно отходить от практики согласования всех шагов за рубежом.

«Опыт последних лет свидетельствует, что все политические кризисы в значительной мере были привнесены извне. Поэтому чем скорее украинские политики поймут, что все ключевые решения должны приниматься здесь, в Украине, тем скорее мы достигнем политического взаимопонимания и стабильности», - отметил А.КИСЛИНСКИЙ.